Suspeito de liderar GDE e participar dos ataques em Fortaleza é preso no Interior do Ceará

Um homem identificado como Edson Barreto Pereira, o 'Som', foi preso, na noite desta quarta-feira (20), no Juazeiro do Norte, Interior do Ceará. Conforme informações de um policial militar que participou da operação que resultou na captura, Barreto integra a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) e no início deste ano esteve em Fortaleza participando da maior sequência de ofensivas contra a Segurança Pública.

Segundo apurado pela reportagem, militares da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Policiamento Militar do Juazeiro do Norte encontraram Edson no bairro Antônio Vieira e cumpriram mandado de prisão em aberto que havia contra ele.

Na ficha de antecedentes criminais do suspeito há uma série de crimes, incluindo passagens na Polícia por homicídio e tráfico de drogas. O PM também afirmou que o capturado seria responsável pela distribuição de drogas em toda a região do Cariri.

"Ele já vinha sendo monitorado aqui na região. A viatura conseguiu abordar e prender. Informações da Inteligência da PM dão conta que em janeiro ele foi para Fortaleza e participou ativamente em alguns ataques. É um dos faccionados da GDE mais importantes no Cariri", também disse a fonte entrevistada.