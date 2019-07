Suspeito de latrocínio contra idosa no bairro Itaoca é preso  

Policiais do 5º Distrito Policial, no bairro Parangaba, prenderam, nesta terça-feira (16), o suspeito de roubar e matar uma idosa no bairro Itaoca. O crime aconteceu nesta segunda-feira (15).

A vítima, Maria Rita da Silva, de 72 anos, foi encontrada sem vida com marcas de violência sobre uma cama na residência dela. A vítima estava com um travesseiro no rosto, indicando sinais de asfixia.

Mais detalhes sobre a prisão serão apresentados em coletiva de imprensa, às 10h, na delegacia, no bairro Parangaba.