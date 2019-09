Suspeito de invadir condomínio e furtar bicicleta no Meireles é preso e liberado

A polícia prendeu, na manhã desta quarta-feira (11), um homem de 29 anos que aparece em um vídeo de câmera de segurança invadirndo um condomínio no bairro Meireles, em Fortaleza, e furtando uma bicicleta no ultimo dia 1º. O homem, identificado como Gleidson Alves dos Santos, foi capturado após o dono do objeto reconhecer o suspeito no cruzamento das ruas Nunes Valente com Canuto de Aguiar, e acionar a polícia. O suspeito foi solto pela polícia ainda nesta tarde por não existir um flagrante contra ele.

Imagens de uma câmera de segurança do condomínio mostram Gleidson entrando no residencial, retirando a bicicleta e saindo do local pedalando nela. Um dos policiais que prenderam Gleidson na rua disse que ele estava com a mesma roupa do dia do crime.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que, após ser ouvido na delegacia, o suspeito foi liberado. A Polícia Civil do 2º Distrito Policial investiga se Gleidson teve ajuda de outras pessoas na ação criminosa e faz buscas para localizar a bicicleta furtada.

A polícia indiciou o homem pelo furto e pediu, por meio de portaria, que a Justiça emita um mandado de prisão contra ele. Ainda segundo a polícia, Francisco Gleidson já responde por oito furtos e um assalto.