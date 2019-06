Suspeito de incendiar casa da ex-companheira é preso em Juazeiro do Norte

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (11), em Juazeiro do Norte, um homem de 39 anos suspeito de incendiar a casa da ex-companheira em maio deste ano, no município de Altaneira. Além disso, ele fazia ameaças contra a mulher, motivo pelo qual a vítima pediu uma medida protetiva contra ele na Delegacia Municipal de Farias Brito, onde também registrou um Boletim de Ocorrência.

De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu no dia 26 de maio, quando o homem acendeu um isqueiro e colocou fogo na casa, destruindo roupas, dinheiro e documentos pessoais da mulher. O suspeito ainda tentou ligar as bocas do fogão para ocasionar mais danos à residência. O casal se separou em outubro do ano passado, depois de um relacionamento de oito anos.

O ex-companheiro da vítima confessou em depoimento que o crime foi motivado pelo fato de ele não aceitar o término do relacionamento. Ele foi preso na casa da mãe e levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado pelo crime de ameaça, com base na Lei Maria da Penha e também pelo crime de incêndio.