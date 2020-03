Suspeito de importunar mulheres usando telefone público teve ligações gravadas; ouça

O suspeito de importunar sexualmente mulheres por ligações telefônicas, preso em flagrante na última sexta-feira (6), teve duas ligações gravadas pelas vítimas. Ele é funcionário terceirizado de uma casa de câmbio em Fortaleza e praticava a importunação por orelhões no Centro da cidade. As ligações foram divulgadas pela Polícia, preservando a identidade dos envolvidos.

Em uma das ligações, divulgada pela polícia, o homem se apresenta como um admirador e começa a importunação. "É um admirador seu. Alguém que te ama muito", fala o suspeito a uma das mulheres.

"Vítima - Quem é você? O que você quer? Me diga

Suspeito - Oi?

Vítima - O que é que você quer? Me diga

Suspeito - Eu quero você. Eu adoro esse teu corpo."

De acordo com a Polícia, ele tinha acesso ao telefone das vítimas pela lista de clientes da empresa onde trabalha. Ele foi capturado em flagrante no Centro, no momento que fazia uma ligação. O suspeito assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência e foi liberado.

A importunação sexual não é considerada crime, mas sim uma contravenção, e o suspeito pode responder em liberdade. "De acordo com a quantidade de vítimas, a pena criminal a ser aplicada eventualmente pelo juizado especial criminal poderá ser ampliada e isso acarretara em consquências mais graves ao destino processual dele", explica o delegado da Polícia Civil, Leonardo Barreto.

Duas mulheres vítimas da importunação prestaram Boletim de Ocorrência (BO) sobre a contravenção. Mas há informações de pelo menos 10 casos semelhantes, que podem estar relacionados ao suspeito, segundo a Polícia.

Uma das declarantes afirmou no BO que as importunações ocorrem desde 2018. A outra vítima conta que recebeu ligações do suspeito desde 30 de janeiro até 4 de março, em diversos horários do dia.

Barreto explica que os órgãos de polícia judiciária do Ceará têm atuado para identificar suspeitos de crimes e contravenções realizadas por telefone ou redes sociais. "As pessoas que eventualmente estão intencionando pertubar, importunar, agredir, seja por telefone ou rede social, não façam isso, porque certamente serão descobertos", ressalta o delegado.