Suspeito de homicídio tenta subornar delegado com R$ 10 mil, em Fortaleza

Um homem, que já estava preso por suspeita de tentativa de homicídio, tentou subornar o delegado Carlos Eduardo Silva de Assis, que o interrogava sobre a participação do suspeito no crime, que ocorreu em Fortaleza. Conforme a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Francisco Dener Pereira Nojosa, de 31 anos, que já responde por diversos crimes, foi autuado por corrupção ativa ao oferecer cerca de R$ 10 mil e armamento ao policial para não ser indiciado. O caso aconteceu na última sexta-feira (7). O agente gravou a proposta de propina.

De acordo com a Polícia Civil, Francisco Dener, com antecedentes criminais por tráfico de drogas, homicídios e receptação, e apontado como líder de uma organização criminosa, estava detido na Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), no bairro José Bonifácio. Porém, ao ser encaminhado ao 17º Distrito Policial (DP), no Conjunto Vila Velha, para prestar depoimento sobre sua participação na tentativa de homicídio, que aconteceu no bairro Padre Andrade, o suspeito tentou subornar o titular da distrital, o delegado Carlos Eduardo.

No vídeo, é possível ouvir o detento e o agente conversando sobre a suposta negociação que envolvia a compra do delegado, pela em dinheiro e uma arma de fogo. Segundo a Polícia, Francisco Dener planejou levar os agentes até a própria residência, no bairro Floresta, onde a então propina estava guardada.

Em um dos trechos da gravação, Francisco Dener fala: “Vocês ficam vasculhando a minha casa como se estivessem procurando alguma coisa.” Em seguida, ele interroga o delegado sobre a sua soltura: “Vamo sair, né, doutor? Por que eu tenho meus filhos para criar.”

Após o depoimento, de acordo com a Polícia, os agentes e o detento foram até a propriedade. Lá, após oferecer a propina aos policiais, Francisco recebeu voz de prisão. Ao ser encaminhado para o 7° Distrito Policial (DP), no bairro Pirambu, o suspeito foi autuado por corrupção ativa e posse ilegal de arma de fogo.

A Polícia investiga a participação de outras duas pessoas na tentativa de homicídio. Conforme a PCCE, a arma de fogo apreendida foi encaminhada para o Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).