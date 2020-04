Suspeito de homicídio que vitimou pai e filho é morto em confronto com a polícia em Acopiara

Um jovem suspeito de um duplo homicídio foi morto em confronto com a polícia no município de Acopiara, na manhã desta quarta-feira (29). O crime, que vitimou um pai e o filho, aconteceu no dia 19 de abril.

Segundo a polícia, Maicon Duarte Lira Pinheiro, 21 anos, foi localizado após denúncias, em uma residência na localidade de Baixio dos Duartes.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), durante o cerco ao local, os policiais militares visualizaram o suspeito e deram voz de parada, que não foi obedecida. Maicon sacou uma arma de fogo e começou a disparar contra a composição, que revidou. O suspeito foi atingido, chegou a ser socorrido, mas veio a óbito.



A polícia apreendeu com o suspeito três espingardas e um revólver. O material foi encaminhado a unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde o caso foi registrado.



Duplo homicídio



Ainda segundo a SSPDS, Maicon era procurado pela forças de segurança do Estado por ser o suspeito de matar Raimundo Alves de Sousa Filho, 58 anos e Talys Alves de Almeida, 22 anos, pai e filho respectivamente.



Investigações da Delegacia Municipal de Acopiara apontaram que Talys e um irmão teriam intervindo em uma discussão entre Maicon e sua companheira. Desde então, os dois homens eram ameaçados de morte pelo suspeito.



No dia do crime, Maicon efetuou disparos de arma de fogo contra Talys quando a vítima chegava à sua residência. Durante o fato, Raimundo Alves também foi baleado. Os dois morreram.