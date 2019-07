Suspeito de homicídio é preso e outro é morto em tiroteio com a Polícia, em Caucaia

A polícia prendeu um homem suspeito de homicídio durante uma operação na tarde desta segunda-feira (8), em Caucaia. Durante a ação, um outro suspeito foi baleado e morreu. Três armas foram apreendidas, entre elas, uma submetralhadora do Exército, além de várias munições.

De acordo com a Polícia, a prisão de Walisson César Marinho Borges, de 23 anos, aconteceu durante uma patrulha de rotina no bairro Capuan. Ele foi avistado em atitude suspeita pelos policiais e tentou fugir, mas foi detido. Com o suspeito, que já responde por homicídio, os policiais apreenderam uma pistola calibre nove milímetros.

Já no bairro Bairro Padre Júlio Maria, os agentes de segurança chegaram até Gladson Pereira Rocha, de 19 anos. Ele atirou contra os policiais ao perceber a aproximação dos PMs. Durante o tiroteio, ele acabou sendo baleado e, apesar de ter sido socorrido, não resistou aos ferimentos e morreu no hospital.

Foram apreendidas uma pistola 9 mm, uma submetralhadora do Exército, uma mira a laser, sete carregadores de calibres diversos, um colete balístico e um celular, além de 140 munições de diversos calibres.

Walisson César foi levado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, onde está à disposição da Justiça. As investigações seguem no sentido de descobrir o envolvimento dele em outros crimes.