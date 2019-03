Suspeito de furtar R$ 500 mil em loja da Ceasa é detido, mas liberado

Um dos suspeitos de ter furtado aproximadamente R$ 500 mil do cofre de um estabelecimento comercial na Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa) foi detido nesta sexta-feira (8) por policiais do 14° Distrito Policial, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Com ele estavam R$ 13 mil em espécie. Após ser ouvido, ele foi liberado, já que não houve flagrante.

O furto ao estabelecimento ocorreu na noite terça-feira de Carnaval (5). mas o caso só foi descoberto na quinta-feira (7). Conforme a delegacia, mas dois homens também são suspeitos de participar da ação criminosa.

Segundo a polícia, o trio arrombou uma porta que dá acesso ao cofre da loja e, em seguida, usou um dispositivo para destravá-lo. Foram levados R$ 210 mil em espécie e o restante em cheques.

O dono do estabelecimento, que não quis se identificar, informou que os valores que estavam no cofre pertenciam a ele e a outro comerciante, que precisou viajar e deixou uma quantia em dinheiro no local.

Após o furto, o grupo saiu levando o dinheiro dentro de caixotes de frutas. A polícia suspeita que os criminosos conheciam o local.

A prisão preventiva do suspeito detido foi solicitada. A polícia segue investigando o caso e os outros dois suspeitos, já identificados.