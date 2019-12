Suspeito de furtar mais de R$ 3 mil do supermercado onde trabalhava é preso, em Sobral

O ex-empregado de um supermercado em Sobral foi preso na tarde desta terça-feira (17) suspeito de furtar mais de R$ 3 mil do estabelecimento onde trabalhava. O crime aconteceu em junho deste ano.

Segundo a polícia, o suspeito, identificado apenas como José de Sales, aproveitou que conhecia a rotina administrativa do estabelecimento para praticar o crime.

Ainda de acordo com a polícia, a direção do supermercado conseguiu constatar o furto através do sistema de segurança do estabelecimento, que mostra José de Sales tendo acesso ao local do furto por meio de uma área restrita aos funcionários. O suspeito alegou que usou o dinheiro para comprar drogas.

José foi preso por furto qualificado e um inquérito policial foi instaurado. O suspeito foi encaminhado para a Penitenciária Industrial Regional de Sobral, onde está preso.