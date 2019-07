Suspeito de feminicídio contra idosa no bairro Itaoca é preso  

Francisco Bruno Silva de Souza, 21 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (16) suspeito de matar uma idosa de 72 anos na madrugada de segunda-feira (15). De acordo com a Polícia Civil, o homem disse que eles namoravam há quatro meses e que roubou a televisão da vítima para "guardar de lembrança".

"A motivação foi a questão dele ter concluído que ele foi traído no relacionamento que ele mantinha", disse o delegado Silvio Rêgo, do 5º Distrito Policial.

O suspeito não tinha antecedentes criminais e tinha um relacionamento com a vítima há quatro meses. De acordo com o delegado, Bruno foi preso no bairro Itaperi e disse aos agentes que levou a televisão e o cobertor para lembrar da namorada.

Após encontrar o material na cada da idosa, o homem saiu da residência para usar drogas. Ao retornar para a casa da vítima praticou o crime.

Bruno vai responder pelo crime de feminicídio "e vamos acrescentar por motivo torpe e também a questão da vítima ter ficado impossibilitado de apresentar defesa", afirmou o delegado.

A idosa Maria Rita da Silva foi encontrada morta em casa com sinais de asfixia. Vizinhos afirmaram ter ouvido um barulho por volta das 2h da manhã latidos de cachorro e um barulho como se estivessem tentando arrombar o local.