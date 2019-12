Suspeito de falsificar documentos é preso em Pacatuba

Um homem de 21 anos foi preso pela equipe da Força Tática do Batalhão de Maracanaú, na noite desta terça-feira (3), na rua 82, no bairro Jereissati, em Pacatuba, suspeito de falsificar documentos. Daniel Lenyk Cavalcante Martins foi localizado após denúncias anônimas recebidas pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Conforme o delegado Wagner Jorge, da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, responsável pelo caso, Daniel confessou o crime e informou que cobrava até R$ 500 para confeccionar um RG, por exemplo.

Na casa do suspeito foram apreendidos documentos falsos, papéis do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e um notebook onde o homem fazia a contabilidade do serviço ilícito.

Segundo Wagner Jorge, Daniel possuí antecedentes criminais por estelionato, corrupção ativa e falsificação de documentos. Ele foi autuado novamente por estelionato.

O irmão do criminoso, que não teve o nome revelado, desacatou os policiais e também foi levado para a delegacia. Foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o homem irá responder em liberdade.