Suspeito de extorquir e ameaçar divulgar fotos íntimas de mulher é preso na Parangaba 

Um homem suspeito de extorquir e ameaçar divulgar fotos íntimas de uma mulher foi preso em flagrante próximo ao Terminal da Parangaba, em Fortaleza, na última terça-feira (15). José Eudênio de Sousa Rodrigues, 37 anos, fez as fotos sem a permissão da vítima, em 2016.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), José Eudênio exigia dinheiro e presentes sob ameaça de divulgar as fotos para os familiares da mulher. As extorsões se prolongaram por aproximadamente três anos, até que a mulher tomou coragem e denunciou o caso à polícia.

Ainda conforme a SSPDS, a vítima chegou a desembolsar quase R$ 1 mil para comprar um celular que o suspeito pediu. O homem foi capturado logo após receber dois perfumes, um relógio e R$ 100 em espécie da mulher, que veio de Baturité (município em que reside) para entregar o material ao homem.

A cada nova ameaça, ele sempre dizia que iria apagar as fotos Foto: divulgação/SSPDS

José Eudênio foi autuado em flagrante por extorsão em sede de violência doméstica, ou seja, quando há violência psicológica, sob ameaça, constrangimento, violação de intimidade ou qualquer outro prejuízo a sanidade mental e autodeterminação da mulher. Além disso, ele poderá responder criminalmente por registro não autorizado da intimidade sexual, que tem pena de seis meses a um ano de reclusão e multa.

O caso é investigado pela Delegacia Regional de Baturité, que acredita que o suspeito possa ter cometido outros crimes semelhantes. O titular da Delegacia, delegado Joel Moraes, aconselha que outras vítimas procurem a unidade policial para denunciar os fatos.

O telefone para denúncia é o (85) 3347-4241 ou (85) 3101-2053 - do Departamento de Inteligência da Polícia Civil.