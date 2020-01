Suspeito de estupro contra filha da própria namorada é preso, em Aracati

Um homem foi preso suspeito de estupro de vulnerável contra uma criança de apenas três anos, em Aracati, litoral leste do Ceará. O caso aconteceu no domingo (19).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o suspeito namorava a mãe da criança e se aproveitou da proximidade que tinha com ela para cometer o crime. Após serem noticiados do caso, policiais civis fizeram buscas e localizaram o suspeito.

Ele foi preso e encaminhado para uma unidade prisional onde se encontra à disposição da Justiça. O estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, consiste em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena prevista é de 8 a 15 anos de reclusão.