Suspeito de estuprar e matar a sobrinha em Irauçuba é preso

Uma adolescente foi morta a facadas pelo próprio tio no bairro Mocó de Cima, em Irauçuba, no Ceará, na manhã desta quarta-feira (5). A polícia desconfia que a jovem também foi estuprada.

Identificada como Ana Klenia Sousa Santos, de 15 anos, a vítima estava sozinha em casa quando o suspeito chegou e praticou o crime, segundo informações da polícia. A jovem foi encontrada morta dentro da residência e estava seminua, com indícios de estupro. O corpo foi encaminhado à Perícia Forense para autópsia.

Ainda segundo a polícia, o suspeito foi preso dentro de casa, na localidade de João Paulo II, depois de fugir do local do crime. Ele foi apreendido pelas equipes do Batalhão do Raio de Itapajé e pela Força Tática de Itapipoca.

A faca usada no crime foi encontrada na casa do suspeito e as roupas que ele usou foram encontradas pela polícia enterradas no quintal da casa.

Em depoimento na delegacia, o suspeito alegou que matou a jovem porque "o capeta atentou". No entanto, a polícia indica que ele teria sentido raiva pela jovem ter gritado enquanto era estuprada e, por conta disso, a matou.