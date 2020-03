Suspeito de estuprar durante seis anos adolescente com doença mental é preso em Umari, no Ceará

Policiais civis da Delegacia de Municipal de Ipaumirim prenderam na manhã desta segunda-feira (16) um homem de 39 anos suspeito de estuprar durante seis anos uma adolescente com doença mental. O caso aconteceu no município de Umari, no Ceará.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o criminoso aproveitou a proximidade com a família da vítima para realizar os crimes, que começaram quando a jovem tinha 10 anos de idade. Atualmente a adolescente tem 16 anos.

Segundo a SSPDS, a captura do suspeito aconteceu em cumprimento a um mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca da cidade. Um Boletim de Ocorrência sobre o caso foi registrado no dia 2 de março.

A pena para o infrator que cometer estupro de vulnerável pode chegar de 8 a 15 anos de reclusão, como prevê o Código Penal.

A polícia ressalta que a população pode contribuir com as investigações através de denúncias pelo número (88) 3567.1316, da Delegacia Municipal de Ipaumirim. O sigilo e o anonimato são garantidos.