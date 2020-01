Suspeito de estelionato é preso em agência bancária ao tentar sacar dinheiro, em Maracanaú

Dois homens foram detidos suspeitos de estelionato na tarde desta sexta-feira (3), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Um deles foi preso dentro de uma agência bancária quando tentava sacar uma quantia em dinheiro e outro foi detido em casa na cidade de Pacatuba, suspeito de captar pessoas para servirem de laranjas para receber dinheiro originado de um golpe aplicado em uma vítima da cidade de Ouro Branco, Minas Gerais, que perdeu mais de R$ 60 mil após ter o celular clonado e a conta bancária invadida.

Segundo a polícia, o suspeito já havia sacado cerca de R$ 4 mil e tentava realizar um novo saque em uma agência bancária de Maracanaú. O gerente suspeitou da movimentação pois já havia sido notificado por um colega de trabalho da mesma agência bancária da cidade mineira, onde a vítima já havia registrado um boletim de ocorrência sobre o golpe. De acordo com o registro, ela teve o celular clonado por suspeitos ainda não identificados, que retiraram mais de R$ 60 mil de sua conta por meio do aplicativo do banco.

A polícia foi acionada e o homem foi preso em flagrante, suspeito de disponibilizar a conta para o recebimento das transferências bancárias originadas do golpe. Ele apontou um segundo homem, suspeito de ser responsável por captar laranjas para receber os valores. Ele foi detido em uma residência em Pacatuba, levado para prestar depoimento e liberado em seguida.

Ronaldo Souza do Nascimento, de 36 anos foi levado para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi autuado em flagrante por estelionato. A Polícia Civil investiga a participação de outros suspeitos no esquema e está a procura do grupo criminoso responsável por clonar o celular da vítima.