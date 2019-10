Suspeito de duplo homicídio é preso em Caucaia nove meses após o crime

Nove meses depois do crime, um homem suspeito de duplo homicídio foi preso nesta quarta-feira (9) no bairro Nova Cigana, em Caucaia.

Segundo a polícia, Rosiel Pereira Rocha, de 26 anos, é suspeito de ter matado Raimundo Ivanilson Gomes de Menezes, 34 anos, e Otacílio Cardozo de Menezes, 56, em janeiro de 2019, no Distrito de Novo Croatá, em São Gonçalo do Amarante. Ele teria atirado contra as vítimas por causa da disputa pelo tráfico de drogas.

Josiel foi detido em casa e levado para Delegacia Metropolitana de São Gonçalo, onde está à disposição da Justiça.