Suspeito de chefiar grupo criminoso e de matar vizinho a tiros é preso em Massapê

Um homem suspeito de chefiar uma organização criminosa e de ter matado o próprio vizinho foi preso na tarde desta terça-feira (26), na zona rural de Massapê, no Ceará.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Francisco Alysson de Oliveira Nascimento, de 24 anos, com antecedentes criminais por roubo, estava com um mandado de prisão em aberto por um crime de homicídio praticado contra o próprio vizinho, em fevereiro de 2018. Na época, a vítima, identificada como José Viana da Silva, de 51 anos foi morta a tiros de arma de fogo. A motivação do crime não foi informada.

O suspeito foi preso no distrito de Salgadinho, na zona rural de Massapê e levado para a delegacia municipal da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.