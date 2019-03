Suspeito de chefiar facção criminosa tem prisão preventiva decretada em Baturité

Um homem suspeito de cometer crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores teve a prisão preventiva decretada nesta quinta-feira (21), por meio da Delegacia Regional de Baturité, após investigações da Polícia Civil.

Segundo o delegado Joel Morais, titular da Delegacia Regional de Baturité, Carlos Antônio Soares, considerado foragido, já havia sido preso por tráfico de drogas em março de 2017 na Operação Monte Mor/Alta do Morro e foi solto no final do ano de 2018.

Após novas investigações, a Polícia fez buscas na casa do suspeito, mas ele fugiu do local no dia em que seria preso. Ele teria ligação com uma facção e seria chefe de uma organização criminosa.

A mulher de Carlos Antônio foi presa em flagrante há pelo menos um mês em Baturité pelos mesmos crimes do companheiro. Junto dela também foi preso um homem e um adolescente foi apreendido.

A Polícia Civil segue realizando buscas para capturar e prender o suspeito.