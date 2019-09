Suspeito de atropelar professor universitário é identificado e preso pela policia

O homem suspeito da morte do professor universitário Sandro Luís da Paixão Xavier, de 40 anos, na últma sexta-feira (6), foi preso após investigações da Polícia Civil. O professor morreu após sua motocicleta ser atingida por um automóvel conduzido por criminosos em fuga, na rua Professor Francisco Gonçalves, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza.

Os detalhes da prisão serão divulgados em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (13), na sede do 15º Distrito Policial, no bairro Cidade 2000.

Sandro Luís era mestre em computação aplicada e gerenciava o núcleo de tecnologia da informação de um instituto da Prefeitura.

De acordo com a polícia, antes do acidente acontecer os ocupantes do veículo, cerca de quatro homens, haviam invadido uma casa na Alameda Jasmim, na Cidade 2000, e roubado os pertences do local. O carro usado pelo grupo foi localizado através das câmeras de monitoramento no bairro Aldeota, onde teve início a perseguição.

O atropelamento foi captado por câmeras de segurança. Após atingirem o professor, os suspeitos abandonaram o veículo e fugiram do local a pé. Dentro do carro a polícia encontrou um aparelho de TV, objetos roubados da casa e um revólver.