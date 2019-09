Suspeito de assassinar adolescente na presença da filha é preso

Foi preso nesta sexta-feira (13) um suspeito de participação na morte da adolescente de 17 anos Ayara Cardoso, assassinada quando estava junto à filha de 2 anos, em uma praça na cidade de Caucaia, na quarta-feira (11). Alex Mendes Dias, de 19 anos, foi capturado em casa e confessou envolvimento no crime.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma testemunha do crime passou informações sobre a localização do jovem. Na madrugada desta sexta-feira, ele foi detido no Conjunto Metropolitano, em Caucaia.

A princípio, Alex negou envolvimento no assassinato, mas depois confessou, em depoimento, que ficou na moto enquanto o comparsa desceu e atirou na adolescente. A Polícia Civil preferiu não divulgar o nome do segundo suspeito para não prejudicar as investigações.

Alex alegou que a motivação do crime seria o fato de a jovem pertencer ao Comando Vermelho e repassar informações da facção Guardiões do Estado (GDE) para os rivais. No entanto, segundo a Polícia, a família de Ayara nega que ela tivesse ligação com organizações criminosas.

O crime

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava em uma praça do Bairro Picuí, em Caucaia, acompanhada da filha. Enquanto conduzia a criança em um carrinho de passeio, dois homens em uma moto mataram a adolescente com disparos de arma de fogo.