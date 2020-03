Suspeito de assaltos sofre tentativa de linchamento e termina preso pela PM em Caucaia

Um homem, identificado como Leandro Bezerra dos Santos, de 24 anos, sofreu uma tentativa de linchamento na noite desta sexta-feira (13), no bairro Araturi, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo moradores da região, ele estaria cometendo assaltos junto com um comparsa. De acordo com a Polícia Militar, a dupla cometeu vários assaltos, um deles, em um comércio e outro contra um casal que teve a moto e R$ 600 levada após serem abordados pelos suspeitos.

Ainda segundo a polícia, a dupla abordou uma mulher na Rua São Vicente de Paulo e roubou um aparelho celular. Moradores presenciaram o crime, reagiram e atacaram os suspeitos e conseguiram capturar Leandro. O comparsa conseguiu fugir com com os pertences das vítimas, inclusive a moto e o dinheiro do casal.

Leandro foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia.