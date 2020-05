Suspeito de assalto é preso após acidente com carro e perseguição policial

A Polícia Militar perseguiu e prendeu um jovem de 18 anos suspeito de roubar um carro no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (22). O suspeito foi preso após colidir o veículo. Vídeos obtidos pelo Sistema Verdes Mares mostram cerca de cinco viaturas na ação e vários agentes correndo na direção do suspeito.

Por conta dos tiros efetuados pelos policiais durante a perseguição, um tumulto se formou próximo a ocorrência, que teve bastante barulho de sirenes. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial (DP).

Policiais militares faziam buscas pela rua João Brígido quando foram informados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre o roubo de um veículo modelo Renault Symbol de cor prata, por volta das 21h30.

De acordo com as informações, o suspeito, identificado como Luan Gabriel, havia fugido com o automóvel por ruas do bairro Joaquim Távora. Policiais avistaram o carro na rua Padre Valdevino, e iniciaram uma perseguição. Durante a fuga, o suspeito acabou colidindo o carro e foi capturado.

Com Luan Gabriel, foi encontrado um aparelho celular, também roubado. Diante dos fatos, ele foi conduzido para o 2° Distrito Policial. Na delegacia, o suspeito, que não possuía antecedentes criminais, foi autuado em flagrante por roubo. O automóvel e o celular foram restituídos ao proprietário.