Suspeito de assalto é identificado ao deixar Facebook conectado em lan house

Um jovem de 19 anos, suspeito de assaltar uma lan house no município de Iguatu, na região Centro-Sul do Estado, foi identificado pela polícia após deixar o perfil no Facebook logado em um dos computadores do local. O suspeito, que foi detido na última terça-feira (14), fingiu ser usuário do local antes de anunciar o crime, em que foram levados dois aparelhos celulares.

O proprietário da lan house, Miguel Alves, conta que o assalto ocorreu na segunda-feira (13) quando o jovem pediu ajuda para imprimir um cartaz perguntando sobre o horário de funcionamento. “Ele esperou eu sair do estabelecimento para assaltar minha nora.”

Ao perceber que o suspeito havia deixado suas informações pessoais disponíveis no computador, a vítima começou a investigar e descobriu que o jovem morava perto do local. “Talvez ele nem teria sido pego”, pontua, ao explicar como identificou o jovem.

O suspeito foi encontrado em uma loja de informática do Município e portava um dos smartphone roubados. O outro aparelho foi encontrado na casa do irmão do jovem, de 22 anos, que também foi preso por portar outros dois smartphones de origem ilícita.