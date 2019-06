Suspeito de assalto a barraca de praia é preso após perseguição policial em Caucaia

Um suspeito de assalto a uma barraca de praia foi preso após uma perseguição policial em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta sexta-feira (14).

Conforme a Polícia Militar, Francisco Vandiney da Silva Menezes e dois comparsas renderam os proprietários de um estabelecimento localizado na Lagoa do Cauípe. O trio amarrou as vítimas e roubou dinheiro, fardos de cerveja e refrigerantes. Uma das vítimas chegou a ser agredida.

Na fuga dois suspeitos fugiram no carro das vítimas e o outro em um veículo que deu apoio a ação.

A equipe da Força Tática do 12º Batalhão de Caucaia localizou os carros usados no assalto e iniciou uma perseguição. Houve troca de tiros.

No Bairro Palmirim os homens pararam os carros e correram para um matagal. Dois conseguiram fugir. Francisco Vandiney está usando tornozeleira eletrônica.

Durante os levantamentos, a polícia descobriu que o carro usado pelos suspeitos tinha registro de roubo e estava com as placas clonadas. As armas usadas pelos criminosos não foram localizadas.