Suspeito de assaltar policial militar é baleado na Aldeota

Um homem foi baleado, no fim da tarde desta terça-feira (26), suspeito de ter cometido um assalto a um policial militar, no cruzamento das ruas Leonardo Mota e Tertuliano Potiguara, no bairro Aldeota, em Fortaleza. A Polícia Militar (PM) informou que Atílio Oliveira dos Santos, 20, já atuava na mesma prática criminosa na região e fugia com os comparsas em direção à Comunidade das Quadras, que fica próximo ao local do ocorrido. Na ofensiva, foi apreendido um revólver. De acordo com moradores, o servidor atirou contra o homem após ele ter anunciado um assalto.

De acordo com a PM, as vítimas eram abordadas no semáforo da esquina em questão. Outros dois homens estavam com ele, mas conseguiram fugir logo após o fato. A irmã do suspeito, Suyane dos Santos, 24, diz que ele tem deficiência mental e que já respondia por roubo.

Ela afirma que, ao saber do ocorrido, se dirigiu ao local do crime para ajudá-lo a se levantar e esperar o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegar, mas foi impedida pela equipe da PM que atendeu a ocorrência. "Mandaram a gente sair e chorar do outro lado da rua", conta.

Atílio dos Santos estava portando um revólver, que foi apreendido. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu para o Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, para onde seguiu escoltado. Ele deve responder pelo crime de roubo.