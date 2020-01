Suspeito de assaltar ônibus e ameaçar passageiros com faca é preso em Fortaleza; vídeo

Um homem foi preso em flagrante na última segunda-feira (30) suspeito de assaltar um ônibus no bairro Mondubim, em Fortaleza. Em um vídeo divulgado na tarde dessa quinta-feira (2) pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as imagens registram a captura realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Conforme o órgão, Paulo Rodrigues da Silva, de 23 anos, agia em dupla.

Conforme a Secretaria da Segurança, Paulo Rodrigues foi capturado após assaltar e ameaçar com uma faca, com o comparsa, passageiros de um ônibus na Avenida Presidente Costa e Silva. Nas imagens da abordagem, a equipe policial aparece adentrando em uma matagal da região onde os suspeitos se esconderam após o roubo.

De acordo com a SSPDS, Paulo Rodrigues, com antecedentes criminais por homicídio, foi encaminhado para o 8° Distrito Policial (DP), no Bairro José Walter, onde foi autuado em flagrante por roubo. A Polícia Civil do Estado do Ceará investiga o caso com o objetivo de capturar o outro suspeito.