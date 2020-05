Suspeito de assaltar mercadinho é morto em confronto com a PM na Capital; dois são capturados

Um suspeito de assalto, ainda não identificado, morreu após ser baleado em um confronto com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), no final da tarde da última terça-feira (19), no bairro Mucuripe, em Fortaleza. Ele é suspeito de roubar um mercadinho na região, com outros dois comparsas, Carlos Mayk da Silva, de 27 anos, e um adolescente de 17 anos, que foram capturados na ação.

O trio, de acordo com a Corporação, invadiu o estabelecimento comercial, localizado na Rua da Paz, obrigou o proprietário a fechar o comércio e fez a esposa e filha do homem de reféns. A Polícia foi acionada por testemunhas e se dirigiu ao local.

Segundo a PM, um dos suspeitos atirou contra os agentes, que revidaram. O suspeito atingido estava portando um revólver calibre 38. Ele foi socorrido ao Hospital Geral de Fortaleza (HGF), no bairro Papicu, mas não resistiu aos ferimentos.

O adolescente de 17 anos e Carlos Mayk se renderam, conforme a Polícia Militar. Com eles, foi apreendido outro revólver calibre 38, além de R$ 484 roubados do estabelecimento. Os agentes, em seguida, libertaram a filha e a mulher do proprietário do estabelecimento, que estavam trancadas em um cômodo.

A Polícia informou também que Carlos, com antecedentes criminais por roubo, foi encaminhado para o 7º DP (Pirambu), enquanto o adolescente foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), para serem instaurados os procedimentos.