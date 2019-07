Suspeito de arrombar metalúrgica e furtar objetos é preso no Bom Jardim

Agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal prenderam na madrugada desta terça-feira (30) um homem suspeito de arrombar uma metalúrgica e furtar objetos na Avenida Osório de Paiva, no bairro Bom Jardim.

De acordo com os agentes, Milton Marques de Moura, de 42 nos, foi capturado após populares avistarem ele forçando a porta do comércio e invadindo o local. No momento da prisão foi encontrado com o suspeito um monitor e um teclado de computador.

Ele foi encaminhado para o 32º Distrito Policial, no Bom Jardim, onde foi autuado por furto. Ele já tem antecedentes criminais por homicídio e roubo.

Segundo os agentes, Milton foi reconhecido por outras vítimas na delegacia. Entre elas, o dono de uma loja de celulares no Bairro Canidezinho, que foi invadida pelo suspeito há seis dias e causou um prejuízo de mais de R$ 10 mil.

A ação foi flagrada por imagens de câmeras de segurança que facilitou na identificação do criminoso. A polícia irá a investigar os casos.