Suspeito armado invade condomínio e mata morador idoso no bairro Itaperi, em Fortaleza

Um homem armado entrou em um condomínio e matou a tiros um morador do 2º andar do prédio, na madrugada deste sábado (7), no Conjunto Veneza Tropical, no Bairro Itaperi, em Fortaleza.

De acordo com um dos administradores do condomínio, que preferiu não ser identificado, o homem disparou vários tiros ainda no hall do prédio, tentou invadir alguns apartamentos e, na unidade que conseguiu entrar, matou Arlindo Medina Gurgel, de 62 anos.

Após cometer o crime, ele pulou da janela do apartamento da vítima e, mesmo ferido, foi até a um condomínio vizinho e realizou novos disparos, que atingiram um carro. Nenhum morador se feriu. Ainda não se sabe a motivação do crime.

Segundo relatos de uma moradora, ela se acordou com o barulho dos tiros e viu quando chegaram carros da Perícia Forense."Ele saiu atirando em portas e janelas e, por último, matou esse senhor", disse.

Fabiano Ferreira de Sousa (26), com antecedentes criminais por por homicídio, dano e tentativa de roubo foi detido momentos após o crime. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial (DP). Ele havia trabalhado como porteiro no segundo prédio invadido e foi demitido há cerca de uma ano.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que policiais faziam uma ronda na região quando foram acionados por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Ao chegar no apartamento, os agentes avistaram a vítima no chão com lesões à bala. A morte foi confirmada pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).