Suspeita de participar de morte de sanfoneiro durante assalto é presa pela polícia no Jangurussu

A polícia prendeu na tarde desta terça-feira (6) uma jovem de 18 anos suspeita de participar do assassinato do sanfoneiro Lucas Souza, 22, durante um assalto a um bar no Jangurussu, em Fortaleza.

Conforme a polícia, a suspeita identificada como Cristielen da Cunha Alves foi capturada em um apartamento, no mesmo bairro que o crime aconteceu. No local, a polícia apreendeu documentos, bolsas, aparelho celular e outros pertences das vítimas do assalto que vitimou o músico. Haviam marcas de sangue no imóvel.

De acordo com a polícia, Cristielen afirmou durante depoimento que foi ao bar na companhia de uma amiga e pediu uma cerveja. As duas tinham como objetivo observar a movimentação no local e repassar as informações para outros dois suspeitos que ficaram do lado de fora do estabelecimento.

Após o sinal das mulheres, os outros criminosos entraram no local e anunciaram o assalto. Lucas foi atingido por um tiro no abdômen ao tentar defender o amigo, que era proprietário. do bar e havia reagido ao assalto ferindo um dos criminosos com golpe de facão. Os suspeitos fugiram. Uma equipe do Samu foi acionada, mas quando chegaram no estabelecimento o sanfoneiro já estava sem vida.

Cristielen foi ouvida no 30º Distrito Policial, no Bairro Conjunto São Cristóvão, e em seguida transferida para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia suspeita que a mulher tenha participação em um incêndio a ônibus em janeiro deste ano, quando ainda era adolescente.

Ainda segundo a polícia, os outros suspeitos do crime já foram identificados e estão sendo procurados. A Polícia Civil junto com o DHPP continuam as investigações sobre o caso.