Suspeita de integrar grupo criminoso é presa com arma e lista de membros de facção, em Guaiuba

Uma mulher suspeita de integrar um grupo criminoso foi presa nesta segunda-feira (30) em posse de uma pistola calibre 360, 47 munições e uma lista com nomes de integrantes de uma facção criminosa. A prisão ocorreu na casa dela, em Guaiúba, Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo a Polícia, investigações apontaram que no Distrito de Água Verde havia um homem conhecido como "Tocha" que estaria com a companheira guardando uma arma em uma residência. Ao chegar no local, os policiais encontraram Victoria Lívia Gomes da Silva, de 21 anos.

Além da pistola Taurus, foram encontradas 47 munições e um papel que continha um lista de apelidos de pessoas que integravam um grupo criminoso. As anotações estavam escritas de caneta e alguns nomes se encontravam riscados.

A suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia Metropolitana de Guaiúba, onde vai responder por associação criminosa e posse irregular de arma de fogo.