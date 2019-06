Suspeita de envolvimento em tentativa de latrocínio contra professor da UFC é presa no Passaré

A Polícia Civil realizou nesta quarta-feira (26) a prisão de uma mulher suspeita de envolvimento em uma tentativa de latrocínio contra um professor universitário, baleado na última terça-feira (25), quando saía de um mercadinho, no bairro Benfica, em Fortaleza.

De acordo com a polícia, a mulher, que não teve a identidade divulgada, foi detida no Bairro Passaré em possse de uma quantidade de drogas durante uma ação de agentes de segurança do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do 11º Distrito Policial (DP) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Tentativa de latrocínio

O professor José Rogério Santana, da Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal do Ceará (UFC), foi baleado durante uma tentativa de assalto na rua Marechal Deodoro, no bairro Benfica, em Fortaleza, na tarde desta terça-feira (25).

Segundo informações da UFC, o professor fazia compras em um mercadinho quando foi assaltado. Ele levou um tiro e foi socorrido no Instituto Doutor José Frota (IJF). Em nota, o hospital afirma que o paciente foi submetido a um procedimento cirúrgico na mesma tarde e permanece em atendimento no local. Demais informações clínicas estão restritas à família.