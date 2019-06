Suspeita de atirar em professor da UFC em tentativa de assalto usa tornozeleira

A mulher suspeita de ferir a tiros um professor da UFC em uma tentativa de assalto, no bairro Benfica, nesta terça-feira (25), usava tornozeleira eletrônica e já cumpria pena em regime domiciliar, informou a polícia. Andressa Ivernia Silva da Costa foi presa nesta quarta-feira (26), após ser identificada por meio de câmeras de segurança do entorno do local do crime. Além disso, testemunhas a reconheceram. Um homem que estava com ela ainda é procurado.

De acordo com a delegada do 11º Distrito Policial, Ana Scotti, a suspeita foi detida em frente a uma casa, no Passaré, comercializando drogas. “Nós diligenciamos até o local e localizamos algumas câmeras de segurança que nos permitiram identificar esse casal que ingressou no mercado e acabou alvejando o professor. Ontem, uma equipe a encontrou em frente a uma casa onde ela estava comercializando drogas”, comentou Scotti.

Ela foi autuada por organização criminosa, tráfico de drogas e tentativa de latrocínio contra o professor.

José Rogério Santana foi baleado durante a tentativa de assalto em um mercado na Rua Marechal Deodoro, no Bairro Benfica, em Fortaleza. José Rogério Santana leciona na Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal do Ceará (UFC), e também coordena o Laboratório de Práticas Educativas Digitais e Imagéticas (Lapedi) da instituição.