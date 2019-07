Suposto entregador é flagrado assaltando mulher em rua da Aldeota, em Fortaleza

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que uma mulher é assaltada por um motoqueiro caracterizado com uniforme de entregador de comidas por aplicativo, na manhã desta quarta-feira (17), em Fortaleza.

No vídeo, é possível ver o instante em que o suposto entregador sobe a calçada com a moto, aborda a vítima e rouba vários pertences. O caso aconteceu na Rua Pinho Pessoa, Bairro Aldeota.

Em nota, a empresa Rappi informou que lamenta o ocorrido e repudia totalmente este tipo de atitude. A empresa declarou ainda que sempre orienta todos os entregadores cadastrados na plataforma a cumprirem integralmente regras e leis, sendo expressamente rechaçada a conduta da pessoa envolvida no ocorrido. Além disso, a Rappi está aberta a colaborar com as autoridades.

A Polícia Civil informou que ainda não foi registrado Boletim de Ocorrência na delegacia responsável pela região e reforça a importância do registro do B.O. pelas vítimas para dar continuidade às investigações e auxilar na identificação e prisão do suspeito.