Supermercado é invadido por grupo armado que rende funcionários e clientes em Fortaleza

Um grupo armado formado por dois adultos e quatro adolescentes, incluindo uma jovem de 14 anos, foi capturado após invadir um supermercado na Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, na noite deste domingo (15).

O supermercado estava próximo do fechamento quando os assaltantes entraram no local, onde estavam 10 pessoas, incluindo um casal de clientes. Primeiro, uma adolescente armada abordou o vigilante e o obrigou a entregar o revólver. Depois, os suspeitos mandaram os funcionários deitarem no chão.

Uma das funcionárias foi levada para a tesouraria, segundo testemunhas. Enquanto isso, outro trabalhador conseguiu se trancar na sala da administração e acionou a polícia.

Quando chegaram ao local, os policiais prenderam quatro suspeitos. Outros dois tentaram fugir pulando o muro dos fundos do supermercado. Eles entraram em um condomínio vizinho e furtaram um veículo. A polícia os perseguiu e conseguiu capturá-los próximo do viaduto que dá acesso à Rodovia BR-116.

Os seis suspeitos foram detidos. Com eles, foram apreendidas duas armas, incluindo o revólver de um dos vigilantes do supermercado. Também foram recuperados uma quantia em dinheiro e pertences dos funcionários.

Ninguém ficou ferido na ação. Os suspeitos foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Os dois maiores de idade, com 24 e 18 anos, foram levados ao 13º Distrito Policial, que investigará o caso.