Sul-coreano procurado pela Interpol é preso no Cumbuco

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (25) na Praia do Cumbuco, em Caucaia, um sul-coreano que era procurado pela Interpol e estava foragido da Justiça de seu país. Ele tinha um mandado em aberto por fraude financeira cometida na Coreia do Sul.

Segundo a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal (STF) havia determinado a prisão e a extradição do estrangeiro após emissão de um "alerta vermelho" sobre o homem pela Interpol.

Após investigações apontarem a localização do sul-coreano, policiais federais chegaram até ele e o prederam. O estrangeiro foi conduzido para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará e está à disposição do STF.