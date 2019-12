Suíço é encontrado morto no Rio Guriú, em Camocim, após praticar windsurf

Um praticante de windsurf, esporte que utiliza prancha à vela, foi encontrado morto por moradores no Rio Guriú, em Camocim, na Região Norte do Ceará, na tarde dessa terça-feira (17). O homem, identificado como Walter Furs, 76, natural da Suíça, foi encontrado com trajes da prática esportiva. O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara.

O titular da delegacia, Alan Pereira, aponta que o estrangeiro pode ter falecido de causas naturais durante a prática esportiva. “Ele estava praticando windsurf, tem um vídeo de quando o localizaram. Pelo que consta aqui, ele provavelmente deve ter passado mal, caiu e morreu”, esclarece.

Após ter sido encontrado, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMCE) fez o resgate do corpo, por volta das 17h, encaminhando para o Hospital Municipal de Jijoca de Jericoacoara.

A Perícia Forense do Estado (Pefoce) foi acionada para remover o corpo, mas não compareceu ao local, já que estava em Morrinhos, município da mesma região, para atender uma ocorrência de explosão de caixa eletrônico. Conforme a Delegacia, o corpo já está em análise pela Pefoce.