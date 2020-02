Subtenente é preso suspeito de dirigir sob efeito de álcool e de atirar em via publica, em Crateús

Após se envolver em um acidente e atirar em via pública, um subtenente da reserva do Exército Brasileiro foi preso suspeito de dirigir embriagado na noite desta quinta-feira (6), em Crateús, no Ceará. Com o militar foi apreendida uma pistola calibre 380 com 19 cápsulas, sendo que uma estava deflagrada.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, agentes de segurança receberam uma denúncia informando que uma pessoa havia se acidentado na Rua Hermínio Bezerra e, na ocasião, teria efetuado um disparo de arma de fogo em via pública.

Chegando no local da ocorrência, os policiais encontraram o subtenente verificando os danos causados à sua motocicleta após o acidente. Ao avistar os militares ele tentou fugir, mas foi contido.

Ao verificar indícios de embriaguez, os PMs acionaram uma equipe da Guarda Civil Municipal para realizar o teste do bafômetro e foi constatado que o suspeito havia consumido bebida alcoólica.

Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Crateús, onde foi autuado em flagrante por conduzir o veículo sob o estado de embriaguez. O militar já responde a um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por dano. A Polícia Civil vai investigar a denúncia sobre o disparo em via pública.