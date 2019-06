Subtenente e outras três pessoas autuadas em flagrante em rinha de galo no Eusébio

Quatro pessoas foram autuadas em flagrante, dentre eles um subtenente reformado do Exército, em um sítio usado para disputas de rinha de galo, neste domingo (23), na cidade do Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo a polícia, depois de uma denúncia repassada para a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), uma equipe de policiais militares localizou um sítio no bairro Timbú, onde foram encontrados 40 galos vivos, três deles dentro de um refigerador com alimentos e bebidas alcoólicas.

Os animais foram encaminhados para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri).

Materiais usados para realização das rinhas foi apreendido no sítio Foto: Divulgação/SSPDS

Na casa foram capturados o dono do sitio, um subtenente reformado do Exército Brasileiro, identificado como Jozenilton Benicio Bezerra de Menezes, de 56 anos, além de sua esposa, Jaqueléia de Oliveira Ferreira Bezerra Menezes, 34 anos; José Eldo Pereira da Silva, de 41 anos, que vendia alimentos no local e Carlos Alves da Silva, 35 anos, que estava em posse de diversos acessórios, como biqueiras e esporas, utilizadas no combate dos animais e cadernos de anotações que comprovam as apostas realizadas.

Eles foram levados para a Delegacia Metropolitana do Eusébio, ouvidos e liberados em seguida. Os quatro foram autuados no artigo 32, que sanciona penal e administrativamente, pessoas que estejam envolvidas por atos de abuso e maus-tratos, contra animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi instaurado contra o grupo.