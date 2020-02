Subtenente dos Bombeiros é preso por policiais civis após desacato

Após desacatar policiais civis que realizavam o patrulhamento em um bar, um subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará foi preso e, em seguida, alegou ter sido agredido por policiais, nesta segunda-feira (24), em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o militar aparece com o rosto ensanguentado, alegando ter sido agredido por policiais dentro de uma cela da delegacia. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), no entanto, desmentiu a versão e informou, em nota, que o homem bateu a própria cabeça contra a parede, com o intuito de se autolesionar.

Tudo começou quando o militar, que estava em um bar no bairro Lagoa Seca, foi abordado por policiais civis durante um patrulhamento ostensivo realizado em conjunto com os guardas civis da cidade. Em nota, a Polícia Civil diz que ele apresentava sinais de embriaguez, sem portar nenhum documento de identificação, e tentou sacar uma arma, sendo mobilizado e preso após o desacato.

Autuado em flagrante

O bombeiro foi levado à sede da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado em flagrante por crime contra a administração pública.

"Eu estava filmando uma ação da Polícia Civil, e lá tinha uma viatura civil, uma Toro preta. Quando viram que eu estava filmado, fui jogado como um vagabundo", afirma, mostrando uma mancha de sangue na parede. "Eu estou mentindo? Eu nunca participei de greve e a Polícia Civil faz isso comigo", alega no vídeo em aparece com a cabeça machucada.

A Polícia Civil, por sua vez, diz que "em depoimento, durante instauração do procedimento policial e na presença de advogados de defesa, o homem confessa a autolesão".

"Essa pancada que está sangrando na minha cara foi eu que vim bater aqui. Não vou dizer que foram vocês (policiais) não porque eu sou é macho", endossa o bombeiro em outro vídeo.