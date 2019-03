Subtenente da reserva morre em colisão entre veículos na Caucaia

Um subtenente da reserva da Polícia Militar de 77 anos, que não teve a identidade revelada, morreu após colidir o carro que dirigia de frente com uma Hilux no quilômetro 25 da CE 085 , no município de Caucaia, na noite desta terça-feira (5). O acidente aconteceu por volta das 21h40min.



De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o subtenente estava dirigindo um veículo Gol e a suspeita é que ele tenha se confundido com a sinalização da via e conduzido o carro na contramão por pelo menos 3 quilômetros antes da colisão acontecer.



Conforme os policiais, a vítima estava sozinha no carro, não usava cinto de segurança e morreu no local. Já a Hilux estava com 3 ocupantes e um deles teve um ferimento leve na região da cabeça.



Durante a perícia no local, o trecho onde a colisão aconteceu chegou a ser bloqueado por 50 minutos, porém foi liberado ainda durante a noite. As causas do acidente serão investigadas.

Os ocupantes da Hilux tiveram ferimentos leves. Foto: Rafaela Duarte