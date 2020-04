SSPDS registra quase 8 mil ocorrências por descumprimento de decreto estadual de isolamento social

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), registrou 7.836 ocorrências por descumprimento ao Decreto Estadual N° 33.519 - assinado pelo governador Camilo Santana, como medida de combate ao novo coronavírus (Covid-19) entre os dias 20 de março e 5 de abril (último domingo).

Desse número, 3.891 registros se referem a aglomerações de pessoas e 3.945, a denúncias de comércios abertos. Os dados abrangem os núcleos da Ciops em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.

Ainda de acordo com a SSPDS, no mesmo período, em todo o Estado, 51 pessoas foram autuadas pela Polícia Civil por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, crime previsto no artigo 286 do Código Penal Brasileiro.

No último domingo (5), o videomonitoramento da Secretaria da Segurança ajudou a identificar uma aglomeração na Areninha da Praia do Futuro, na Capital. Segundo a Pasta, uma equipe da Polícia Militar se deslocou ao ponto e orientou as pessoas a respeitarem o período de isolamento social.

Já no sábado (4), os agentes de segurança também realizaram o trabalho preventivo em duas feiras de alimentos, instaladas nos bairros Bonsucesso e Benfica, também em Fortaleza. Após a conversa, as barracas foram desmontadas.

"Nossos operadores utilizam as câmeras que estão disponíveis em todo o Estado do Ceará e fazem um trabalho de acompanhamento criterioso. Quando se observa que a distância mínima e outras medidas de segurança não estão sendo atendidas nesses locais, nós criamos a ocorrência e mandamos as viaturas até lá para orientar a população", destaca o supervisor do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da SSPDS, tenente-coronel da PM Alber Campos.