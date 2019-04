SSPDS deflagra operação para combater ações criminosas na Capital

Para combater ações criminosas em Fortaleza, precisamente nos bairros que compreendem a Área Integrada de Segurança (AIS) 2, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), deflagrou, na noite dessa sexta-feira (5), operação que contou com efetivo de mais de 100 homens e mulheres.

Conforme a Pasta, na primeira parte das diligências, um homicida foi preso. A captura aconteceu devido a um mandado de prisão, que teve como alvo Francisco das Chagas da Silva Santos, de 32 anos, conhecido como 'Edim'. O homem já tinha passagens pela Polícia por homicídios, roubo, porte ilegal de arma de fogo e crime contra a fé pública.

Durante a ofensiva também houve aumento de abordagens a pedestres e veículos e monitoramento de 88 tornozelados, com apoio dos agentes penitenciários da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). A medida teve intuito de analisar se essas pessoas estavam infringindo o perímetro permitido pela Justiça.

A SSPDS destacou que além de policiais civis e militares, também participaram das ações no Bom Jardim, Conjunto Ceará I, Conjunto Ceará II, Genibaú, Granja Lisboa, Granja Portugal e Siqueira o Corpo de Bombeiros e Perícia Forense do Estado do Ceará, servidores da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) e da Guarda Municipal.