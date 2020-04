SSPDS autoriza compra de R$ 25,8 mil em material de proteção para PMs contra o novo coronavírus

Foi publicado no Diário Oficial do Ceará dessa sexta-feira (3) a autorização da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para a Polícia Militar do Ceará (PMCE) adquirir R$ 25,8 mil em material de proteção ao contágio do novo coronavírus. O material será de uso dos policiais militares. Não ficou especificado o que exatamente será adquirido.

A compra está dispensada de licitação e a empresa já foi escolhida. Conforme o documento, a empresa está localizada em Maracanaú, na Grande Fortaleza, e comercializa produtos do ramo veterinário. A justificativa exposta no DOE é que os produtos são precisos para “atender minimamente as necessidades básicas de segurança dos policiais militares que trabalham no policiamento ostensivo geral e estão na linha de frente de contato com a população”.

Ainda nos primeiros dias de quarentena, a reportagem chegou a receber denúncias de PMs que se diziam não estar devidamente protegidos contra o novo coronavírus. No dia 28 de março, o MPCE expediu uma série de recomendações para a PMCE traçar um plano de contingência contra a doença no âmbito da instituição militar.

Em entrevista concedida ao Diário do Nordeste na semana passada, o coronel Alexandre Ávila, comandante-geral da PMCE informou que a Corporação tem um plano de combate ao novo coronavírus dentro da instituição traçado desde o dia 17 de março de 2020.

Conforme Alexandre Ávila, primeiro, foram distribuídos material de proteção aos policiais militares que atuam na Capital. "Aguardamos chegar mais material, como máscara e luvas. A higienização das viaturas já era uma coisa feita rotineiramente", disse.