Som alto em bar provoca confusão entre policiais e frequentadores no Benfica

Um tumulto durante uma ocorrência policial foi registrado na madrugada deste sábado (3), em um bar, no bairro Benfica, em Fortaleza. A confusão começou após a chegada de policiais que receberam uma denúncia de som alto na região. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram atingidos por garrafas de vidro e pedras arremessadas por pessoas que estavam no local. De acordo com as testemunhas, a ação foi contida com disparos de balas de sal, assustando clientes e moradores. Duas pessoas foram presas.

Um cliente do estabelecimento presenciou a confusão e informou à equipe do Sistema Verdes Mares que três garrafas e um pedaço de vidro foram jogados em direção aos policiais. "Quando foi na terceira garrafa, eles (agentes) já estavam com as armas nas mãos e saí de perto com os meus amigos. Eu ouvi muitos tiros e o pessoal começou a correr. Eram aquelas balas de sal", relatou o frequentador.

Em nota, a Polícia Militar informou que os agentes utilizaram instrumentos de menor potencial ofensivo "a fim de cessar os danos ao patrimônio público e as agressões sofridas". Ainda de acordo com a PM, um dos suspeitos de arremessar o material foi identificado, tentou fugir, mas foi preso. Ele foi encaminhado para o 11º Distrito Policial, no bairro Pan Americano.

Uma mulher também foi conduzida à delegacia com três cigarros de maconha. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado contra os dois suspeitos.

Bar presta esclarecimento nas redes sociais

O bar onde o caso foi registrado emitiu, neste sábado (3), uma nota de esclarecimento, afirmando que uma garrafa foi arremessada contra os policiais enquanto a dona do espaço conversava com os agentes sobre a denúncia de som alto. "Por conta dessa atitude agressiva por parte de algumas pessoas não identificadas, todo mundo sofreu represália", informou a nota.

Após a proprietária informar aos frequentadores que o bar teria que fechar, "balas de sal começaram a ser usadas para esvaziar a rua e os arredores, dispersando o público e gerando assim um tumulto entre os presentes", explica o texto.

O estabelecimento afirmou que não vai funcionar na próxima sexta-feira (9) e lamentou a situação.

O morador Ernandes Sampaio mora há 11 anos no bairro e explicou que essa não é a primeira vez que acontece confusão na região. " Foi uma madrugada de terror, muito difícil, muito tiro, garrafas no chão, gente quebrando garrafas, uma situação que não dá mais para continuar. Foi muita correria, muita gritaria, pessoas correndo de um lado para o outro. Era uma rua tão pacata e se transformou em um burburinho. Ninguém mais consegue ter paz", acrescentou.