Soldados da PM são presos suspeitos de extorquir de comerciante que consertava respiradores

Três soldados do 20º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram presos na tarde desta sexta-feira (15), no bairro Pirambu, zona oeste da Capital. A suspeita é que o trio extorquiu um comerciante que consertava respiradores mecânicos.

De acordo com nota da PMCE, os policiais envolvidos no fato foram autuados em flagrante e estão recolhidos no Presídio Militar, localizado no 5º Batalhão da PM, no bairro Centro, em Fortaleza. Conforme a reportagem apurou, os soldados já teriam extorquido R$ 6 mil do comerciante e estariam pedindo uma quantia ainda maior quando acabaram presos.

Os militares, que não tiveram os nomes divulgados, eram lotados no 20º Batalhão (Cristo Redentor). Além do procedimento criminal, os PMs também devem responder a processo administrativo disciplinar.

A Polícia Militar informou ainda que "não compactua com qualquer ação policial que viole a lei. Atos que vão de encontro à conduta policial são repudiados e devidamente apurados por esta Corporação, ocasião em que é preservada a garantia do contraditório e ampla defesa".