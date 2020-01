Soldado do raio à paisana é atingido por tiro de outro policial após de ser confundido com suspeito

Um policial do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) foi atingido por disparo de um outro soldado, também do Raio, depois de ser confundido com um suspeito, na tarde desta sexta-feira (17), próximo ao viaduto do Anel Viário, em Maracanaú.

O agente que sofreu o tiro estava sobre uma motocicleta, à paisana e com a arma que utiliza em serviço à mostra. O outro policial, ao perceber a arma, disparou um tiro com o objetivo de abordar o homem, por suspeita de que fosse um criminoso.

A Polícia Militar do Ceará informou que o soldado foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encontra-se com estado de saúde estável.