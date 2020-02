Soldado da PM mata a tiros jovem de 21 anos após discussão em Carnaval de Aracati

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros por um soldado da Polícia Militar após uma discussão durante uma festa de Carnaval no Centro de Aracati, na tarde deste sábado (22). O policial foi detido no local por uma equipe do Regimento de Polícia Montada (RPMon) da Polícia Militar do Ceará, e autuado em flagrante por homicídio qualificado.

O rapaz morto foi identificado como Carlos Felipe Ferreira de Melo, com passagens pela polícia por roubo e posse de droga, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O soldado da PM, de 22 anos, foi levado à Delegacia de Aracati para prestar esclarecimentos. A arma dele foi apreendida e apresentada na unidade policial.

Festas canceladas

Logo após o caso, a Prefeitura de Aracati publicou nota nas redes sociais informando o cancelamento das festas ocorridas na “Arena de Paredões” e no “Mela Mela” até o fim do Carnaval. Os eventos eram realizados na Praça da Comunicação, em Aracati.

A prefeitura do município alegou “motivos de segurança”.

No Ceará, pelo menos nove cidades cancelaram festejos de carnaval devido ao motim de parte dos policiais militares no estado. De terça-feira (18), começo das paralisações, até a noite desta sexta-feira (21), foram contabilizados 93 homicídios, segundo a Secretaria da Segurança Pública.